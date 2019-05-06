Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’nden atılan roketleri gerekçe göstererek bölgeye başlattığı saldırılarda cuma gününden bu yana 23 Filistinli şehit oldu, 105 Filistinli yaralandı. Şehitler arasında çocuk, 14 aylık bir kız bebek ile hamile bir kadın ve karnındaki bebeği de var. Gazze’den atılan roketler sebebiyle İsrail’in güneyindeki Aşkelon şehrinde de iki İsrailli öldü, bir İsrailli ağır yaralandı. Bununla üç günde ölen İsrailli sayısı üçe yükseldi. İsrail ordusu Gazze’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad’a ait 220’den fazla hedefi vurduğunu, Gazze’den de İsrail tarafına 430’dan fazla roket atıldığını açıkladı.

NETANYAHU: DURMAYACAĞIZ

İsrail her ne kadar sivilleri hedef almadıklarını iddia etse de Gazze’deki kaynaklar bu iddiayı yalanlıyor. İsrail saldırılarında sivillere ait 7 binanın vurulduğu ve bu binaların tamamen yıkıldığı belirtilirken, dört evin de roket saldırısına maruz kaldığı ifade edildi. Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “İsrail’in Gazze’de yerleşim bölgelerindeki binalar ile sivilleri hedef alması, savaş suçudur” ifadelerini kullandı. İsrail ise, zırhlı bir birliğini Gazze sınırına gönderdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne “büyük saldırıların” süreceğini belirtti.