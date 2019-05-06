Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yönelik gümrük vergisini 10 Mayıs itibarıyla yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselteceklerini belirtti. Trump’ın tehdidinin ardından Çin’in başmüzakerecisi Liu He’nin bu hafta yapması beklenen Washington ziyaretinin iptal edilebileceği gündeme geldi. Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Çin’in Donald Trump’ın açıklamasına karşın Washington’a bir heyet göndermek için hazırlandığı ifade edildi.



Bakanlık sözcüsü Geng Shuang, "ABD, birçok kez benzer girişimlerde bulundu. Çin’in duruşu net ve ABD tarafı bunun çok iyi farkında" diye konuştu. Çin içindeki ve dışındaki herkesin müzakerelerin yeni turuyla yakından ilgilendiğini dile getiren sözcü, "Çin heyeti, müzakereler için ABD’ye gitmeye hazırlanıyor" dedi. Başmüzakereci Liu He’nin bu hafta yapması planlanan Washington gezisi esnasında ticaret savaşına son verecek bir anlaşmaya varılabileceği belirtiliyordu. Ancak Trump’ın açıklamalarının ardından Pekin’in sonraki tur müzakerelere dair nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Ticaret müzakerelerinin 10’uncu turu, geçtiğimiz hafta Pekin’de ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin eşbaşkanlığında düzenlenmişti.