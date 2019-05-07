Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pasifik Okyanusunun güneybatısında yer alan Papua Yeni Gine'de sabaha karşı 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Morobe vilayetine bağlı Bulolo kasabasında meydana gelen depremin çok derinde yaşandığı için tsunami tehdidi olmadığını söyledi. Başkent Port Moresby'den 250 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem bölgede elektriklerin kesilmesine, eşyaların raflardan düşmesine neden oldu. Depremle ilgili ciddi bir hasar ve can kaybı bildirilmedi. Bulolo Polis Şefi Müfettiş Leo Kaikas, "Henüz ciddi bir hasar yok. Hala durumu değerlendiriyoruz" dedi. Bir otelde çalışan görgü tanıkları, masalardan nesnelerin düştüğünü söylerken, Lae bölgesinde yaşayanlar depremin raflardaki eşyaların yere düşmesine neden olduğunu ve bazı yerlerde elektriklerin kesildiğini bildirdi. Papua Yeni Gine'de geçtiğimiz yıl Şubat ayında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, en az 125 kişi hayatını kaybetmişti.