Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşar Esad rejimi ve Rus ordusunun İdlib ve Hama’da bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 13 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

İdlib ve çevresinde şubat ayından bu yana bombardımanlarını sürdüren Rejim ve Rus ordusu, yaklaşık 2 haftadır saldırılarını yoğunlaştırdı.