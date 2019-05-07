Beşar Esad rejimi ve Rus ordusunun İdlib ve Hama’da bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 13 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
İdlib ve çevresinde şubat ayından bu yana bombardımanlarını sürdüren Rejim ve Rus ordusu, yaklaşık 2 haftadır saldırılarını yoğunlaştırdı.
İdlib ve Hama’da rejim saldırılarında 13 kişi öldü
07.05.2019 - 19:03 | Son Güncelleme: 07.05.2019 - 19:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de Beşar Esad rejiminin İdlib ve Hama’daki saldırılarında 13 kişinin öldüğü belirtildi.
Beşar Esad rejimi ve Rus ordusunun İdlib ve Hama’da bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 13 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : idlib,
622827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/622827.aspx
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