Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın Toulouse kentinde, tütün ürünleri satan bir dükkanda silahlı bir kişinin 4 kişiyi rehin aldığı açıklandı. Saldırganın rehin aldığı kişilerin dükkana alışveriş yapmaya gelen müşteriler olduğu kaydedildi. Çevredeki iş yeri sahiplerinin polisi haberdar etmesi üzerine olay yerine güvenlik birimleri sevk edildiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polislerin rehineleri serbest bırakması için saldırganla diyaloğa girdiği belirtildi. Silahlı saldırganın henüz kimliği açıklanmadı.