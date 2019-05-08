Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki bir sufi türbesine bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Data Darbar Türbesi'nin kadın giriş kapısında gerçekleştirilen saldırıda 9 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve 8 kişinin ise durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Türbeye 2010 yılında da saldırı düzenlenmiş, saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti.