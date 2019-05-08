Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İran'ın nükleer  anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durduracağına yönelik açıklamasını Almanya,  İngiltere ve Fransa’yı kapsayan E3 ülkeleri olarak ayrıntılı  değerlendireceklerini söyledi. 

Seibert, düzenlenen basın toplantısında, İran hükümetinin nükleer  anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durduracağına dair açıklamalarını üzüntüyle  takip ettiklerini belirtti.

Seibert, "Biz şimdi E3 partnerlerimizle İran’ın bu açıklamasını  ayrıntılı değerlendireceğiz ve atılacak adımların neler olacağına ilişkin  istişarelerde bulunacağız." dedi.

Nükleer anlaşmanın muhafaza edilmesinden ve İran’ın sözleşmeden doğan  taahhütlerini tümüyle yerine getirmesinden yana olduklarını vurgulayan Seibert,  "Alman hükümeti olarak İran’dan bölgedeki gerginliği artırabilecek  agresif  adımlardan kaçınmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Seibert, ABD yaptırımlarına karşı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri  tarafından kurulan ve ilaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX adı verilen özel  ödeme mekanizmasına ilişkin de ilerleme sağladıklarını kaydetti.

Şu an mekanizmanın faaliyete geçmesi için gerekli son önlemleri  aldıklarını dile getiren Seibert, "Buna İran’ın kendi tarafında gerekli  hazırlıkları yapması da dahil." diye konuştu.

INSTEX konusunda İran ile diyalog içinde olduklarını aktaran Seibert,  "Arzu ettiğimizden biraz daha fazla zamana ihtiyaç var." değerlendirmesinde  bulundu.

Toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer  Burger de İran'ın taahhütlere uyduğu sürece kendilerinin de taahhütlere  uyacaklarını dile getirerek, İran’ı yaptığı eylemlerle ölçtüklerini bildirdi.