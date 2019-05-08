Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York'un Harlem bölgesinde gece saatlerinde, mülkiyeti kent yönetimine ait olan 109 yıllık bir binanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine intikal eden itfaiye yetkilileri yangının çıktığı dairede 2 yetişkin ve 4 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İtfaiye yetkilisi Daniel A. Nigro, yangının kurbanı olan çocukların en küçüğünün 3, en büyüğünün 11 yaşında olduğunu belirterek, "Yangının mutfaktan çıktığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.