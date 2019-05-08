Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekilme kararı aldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, HP’nin hükümetten çekilme kararı aldığını açıkladı.

Özersay, yaklaşık 3,5 saat süren Halkın Partisi Parti Meclisi toplantısının ardından, basının karşısına parti meclis üyeleriyle birlikte çıktı.

Kudret Özersay, Parti Meclisinde yapılan oylamada 4 hayır oyuna karşı, 55 evet oyu ile hükümetten çekilme kararı aldıklarını belirtti.

Özersay, "Muhalefette mi kalacağız, hükümet görüşmesi mi yapacağız, buna parti meclisi karar verecek." dedi.

Basın toplantısında 15 aylık hükümetle ilgili değerlendirme yapan Özersay, hükümetten çekilme sebepleri arasında Maliye Bakanlığı'nın arazi kiralamalarını ve "güven bunalımını" gösterdi.

"HP olarak her ne isterse olsun, her ne pahasına olursa olsun hükümette olalım ya da kalalım görüşünde olmadık." diyen Özersay, gelinen noktanın HP açısından sineye çekilebilecek bir nokta olmadığını ifade etti.

Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın istifası konusunda ise Denktaş’ın sıradan bir bakan değil, dörtlü koalisyon ortağı bir partinin başkanı olduğuna dikkati çekti.

HP Genel Başkanı Özersay, bundan sonrasına ilişkin sorular üzerine erken seçim ihtimalini de dışlamadığını söyledi.

Tufan Erhürman başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde maliye bakanlığı görevini yürüten Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, bugün bakanlık görevinden ayrıldığını ancak koalisyon hükümetine desteğinin süreceğini açıklamıştı.

7 Ocak 2018'deki erken genel seçimin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında 2 Şubat 2018'de kurulan CTP-HP-DP ve Toplumcu Demokrasi Partisinden (TDP) oluşan dörtlü koalisyon hükümetinin, Cumhuriyet Meclisi'nde 27 milletvekili bulunuyor.

"Sayın Denktaş’ın istifası Başbakanlık’a ulaştı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğine dair mektubunun kendisine ulaştığını, konuyu bugün Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) değerlendirdiklerini, yarın da parti meclislerinin toplanacağını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Tufan Erhürman, CTP MYK toplantısının ardından BRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Sayın Serdar Denktaş, istifa ettiğine dair mektubu bana iletti." dedi ve Denktaş’ın istifasının ardından da üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Denktaş’ın basın toplantısı yapacağını söylediğini, dolayısıyla kendisinin bu konuda daha fazla bir şey söylemesine gerek olmadığını vurgulayan Erhürman, "Maliye Bakanı Sayın Denktaş’ın istifası Başbakanlık’a ulaşmıştır. Bu basına da yansıdığı için rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Gelişmeleri CTP MYK’da değerlendirdiklerini, yarın da parti meclisinin toplanacağını aktaran Başbakan Erhürman, "Hep birlikte yolumuzu çizeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin diğer ortaklarını istifa konusunda bilgilendirdiğini belirten Erhürman, bu akşam ki gelişmelere göre, yarın bir araya gelmeleri ihtimali olabileceğini ancak henüz programlanmış bir görüşmelerinin bulunmadığını ifade etti.

Başbakan hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacak

KKTC Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacağını açıkladı.