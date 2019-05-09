Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland’da yapılan itirazalar sonucu seçim sonuçları 2 ay ertelenmiş, bazı bölgelerde yeniden sayım kararı alınmıştı. Açıklanan resmi sonuçlara göre cunta karşıtı Pheu Thai Partisi 136 sandalyeyle birinci oldu. Cuntanın desteklediği Palang Pracha Rath Partisi (PPRP) ise 115 sandalye ele edebildi. Muhalefetin seçimi kazanmasına rağmen, PPRP’nin 250 sandalyelik Senatoda çoğunluğu elde etmesi bekleniyor. Bu da cuntaya hala yönetimde söz sahibi olma imkanı veriyor. Future Forward Partisi ise 80 sandalye alarak üçüncü oldu.

Geçtiğimiz Mart ayında ilk sonuçlara göre meclise giren 7 muhalefet partisi cuntanın iktidara gelmemesi için koalisyon kuracakları hakkında beyanname imzalamıştı.