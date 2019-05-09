Fas Enerji ve Maden Bakanı Aziz Rabah, Kuneytıra kentine bağlı Mamura  Ormanı'ndaki Ulusal Enerji, Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde gazetecilere  yaptığı açıklamada, ülkesinin bu yıl iyot 131 maddesinin üretim ve pazarlamasına  başlayacağını söyledi.

Rabah, ülkede ilk defa üretilecek maddenin tıbbi amaçlı  kullanılacağını ifade etti.

Ulusal Enerji, Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Halid  el-Medyuri ise iyot 131 maddesinden numune ürettiklerini, bilimsel ve teknik  bakımdan bu maddeyi üretmeye hazır olduklarını kaydetti.

İyot 131 maddesi, bazı tiroid kanseri türlerinin tedavisinde  kullanılıyor. Ulusal Enerji ve Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi, nükleer  enerjinin bilimsel, tıbbi ve sınai gibi barışçıl amaçlarda kullanılması için  1986'da kuruldu.