Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın taraflarına İran’ın çıkarlarını koruyacak tedbirler alması için 60 gün süre verdiklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Mayıs 2018’de nükleer anlaşmadan ayrılmasının yıl dönümünde konuşan Ruhani “İran anlaşma çerçevesindeki iki taahhüdünü durdurdu. Beş ülkeyi (Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) konuyla ilgili bilgilendirdik. Anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirmede 300 kilogramın üzerine çıkıldığında fazlasını başka ülkelere satıp karşılığında sarı kek alıyorduk. Artık bu satışı durduruyoruz” dedi.

ARAK MODERNİZE EDİLECEK

Ağırlaştırılmış suyun da İran’da 130 tonu geçmesi durumunda fazlasını başka ülkelere sattıklarını aktaran Ruhani, bu uygulamayı da durduracaklarını ve zenginleştirilmiş uranyum ile ağırlaştırılmış suyu artık satmayacaklarını ifade etti. Ruhani “Nükleer anlaşmaya taraf ülkelerle 60 gün içinde müzakere masasına oturup petrol satışı ve bankacılık konularında millî menfaatlerimiz temin edilirse bugünkü duruma geri döneriz” dedi. Ruhani, süre sonunda anlaşma sağlanamazsa Arak Ağır Su Reaktörü’nün modernizasyonuna başlayacaklarını da belirtti.

RUSYA: ABD SORUMLU

Bu arada İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Moskova’ya giderek Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir geldi. Zarif, ABD’nin muhalefetine rağmen Rusya ile İran’ın nükleer tesislerinin bulunduğu Buşehr ve Fordo’da işbirliklerinin sürdüreceklerini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurmasının ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uymayarak anlaşmadan çıkmasından kaynaklandığını bildirdi.

ABD’DEN YENİ YAPTIRIMLAR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yeni yaptırımlar içeren kararnameyi yayımladı. Kararname demir-çelik ve alüminyum sektörünü kapsıyor. Amacın nükleer silah programının gelirini engellemek olduğu bildirildi.