Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kararnamede, ABD'nin, İranın nükleer silahlar, kıtalararası balistik roketlere giden tüm yollarını kapatma ve Orta Doğu'daki kötü etkisine karşı politikası devam ediyor denildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani daha önce, Avrupa Birliği'nin, ABD'nin İrana yönelik yaptırımlarını 60 gün içinde aşamadığı takdirde, Tahran'ın nükleer anlaşmadan tamamen ayrılarak uranyum zenginleştirme işlemlerine başlayacağını söylemişti.

Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada, Trump'ın, İran'dan gelecek bir ikili görüşme talebini kabul edeceği duyuruldu.