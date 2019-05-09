AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica  Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı  Heiko Maas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın nükleer anlaşmadaki  taahhütlerini kısmen durdurma kararına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini  kısmen durdurmaya yönelik beyanının büyük endişeyle karşılandığı kaydedildi.

Tarafların nükleer anlaşmanın korunması ve tam olarak uygulanması  konusunda kararlılığını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "İran'a, güçlü bir  şekilde, şimdiye kadar yaptığı gibi nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine  getirmeye devam etmesi ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınması çağrısında  bulunuyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, "Her türlü ültimatomu reddediyoruz ve İran'ın  yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini nükleer anlaşma ve Nükleer  Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde değerlendireceğiz."  ifadesine yer verildi.

ABD'nin İran'a yönelik tekrar yaptırım kararının üzüntüyle  karşılandığı belirtilen açıklamada, İran'la yasal yollardan ticaret yapmaya  yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.

İran'ın kararı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif,  ABD'nin kısa süre önce aldığı  yaptırım kararlarının ardından ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen  durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

Zarif, ''Nükleer anlaşmanın 26. ve 36. maddelerindeki taahhütleri  durdurma kararımız, ABD'nin 4 Mayıs'ta aldığı yeni yaptırım kararı ile ilgilidir.  Bu yaptırımlarla söz konusu maddelerin gerçekleşmesi mümkün değil. Amerikalıların  İran nükleer anlaşmasına yapıcı yaklaşmadığı ve bu yaklaşımın devam edeceği  açık." ifadesini kullanmıştı.

Açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın demir, çelik,  bakır ve alüminyum sektörlerine yaptırım getiren başkanlık kararına imza  atmıştı.