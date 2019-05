Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyoner gibi davranıp arkadaşlarını ve ünlüleri dolandıran genç kadın, geçtiğimiz ay 8 farklı dolandırıcılık vakasından suçlu bulunmuştu. New York'ta lüks yaşam tarzını finanse etmek için milyoner gibi davranarak arkadaşları ve ünlüleri dolandıran aynı zamanda yüz binlerce dolarlık banka ve otel vurgunu yapan Anna Sorokin isimli genç kadının cezası 4-12 yıl olarak açıklandı. Genç dolandırıcının parmaklıklar arkasında geçireceği süre New York eyalet yasalarına uygun olarak cezaevindeki davranışlarına göre şekillenecek. Sorokin, geçtiğimiz yıl 8 farklı sahtekarlık suçundan suçlu bulunmuştu. Ünlüleri, bankacıları, sanatçıları ve arkadaşlarını 2016 ila 2017 yılları arasında dolandırdığı Manhattan mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargıç Diane Kiesel, Sorokin'in New York şehrinin ışıltısı ve çekiciliği tarafından kör edildiğini söylerken, ödeyemeyeceği bir hayatı finanse etmek için dolandırıcılığa başvurduğunu iddia etti. Sorokin, mahkum edilmeden kısa süre önce mahkemeye hitap etme fırsatı buldu. Sorokin, “Yaptığım hatalar için özür dilerim” ifadelerini kullandı. Hapishanede geçireceği zamana ek olarak, kendisine dolandırıcılık yoluyla zimmetine geçirdiği 200 bin doları geri ödemesi istendi. Ayrıca 24 bin dolar da para cezası kesildi. Bu arada Sorokin’in hikayesi için Netflix ve HBO’nun yüksek teklifler sunduğu bildirildi.