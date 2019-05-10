Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Çin ile Kuzey Kore sınırlarına yakın olan Vladivostok şehrinde bulunan Amur Körfezi’nin Bukhta Novik kanalında ilerleyen bir tekne daha önce battığı sanılan bir gemiye takıldı. Bir süre sonra su almaya başlayan 12 metrelik teknede bulunan 3 kişi yardım fişeklerini fırlatarak yardım istedi. Teknenin bulunduğu noktaya giden Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri batmakta olan tekneyi kanal üzerinde bulunan Rusya köprüsüne yakın noktada tespit etti. Teknede bulunan 3 kişi tekne batmadan kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, teknenin batma anları kameralar tarafından çekildi.