Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK’nın Musul’un Sincar ilçesinden sonra şimdi de Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçesine konuşlanmayı planladığını belirtti. PKK’nın Sincar’da olduğu gibi Telafer’de de mezhebi ayrımcılık fitnesi çıkarmaya çalıştığını belirten Salih “PKK, Sincar’da halk üzerindeki böl zayıflat taktiğini Telafer’de de uygulamak istiyor” dedi. Terör örgütü DEAŞ’ın ortaya çıkmasının ardından Telaferli Türkmenlerin Irak’ın güneyi, Kerkük ve Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldığını hatırlatan Türkmen lider, Telafer halkının bölgelerine dönmeleri gerektiğini çünkü PKK’nın oluşan boşluktan faydalanmaya çalıştığını söyledi. Iraklı güçlerin DEAŞ’a karşı operasyonu sırasında Telafer’de büyük bir yıkım meydana geldiğini dile getiren Salihi, vatandaşların evlerine dönebilmesi için hükûmetin bir an önce yeniden imara başlaması gerektiğini aktardı.

KERKÜK İÇİN UYARI

ITC Başkanı Salihi ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki (IKBY) hakim iki parti Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin, Peşmerge güçlerini yeniden Kerkük’e getirmek istediğini ve bu yönde planlarının olduğunu dile getirdi. Salihi, KDP ve KYB’nin terör örgütü DEAŞ’ın Kerkük’ün güneyinde gerçekleştirdiği saldırıları bahane ederek bu planı öne sürdüklerini belirtti. Irak merkezi hükûmetini Kerkük meselesine müdahale etmeye çağıran Salihi, Kerkük’ün Basra gibi Irak’ın diğer vilayetlerine benzemediği, muhtemel bir meselenin patlak vermesi halinde önüne geçilemeyeceği uyarısında bulundu.

Irak’ta merkezî hükûmete bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017’de Peşmerge’nin 3 yıldan uzun süre elinde tuttuğu Kerkük’e askerî operasyon düzenleyerek tüm vilayeti kontrol altına almıştı. Peşmerge güçleri de çatışmaya girmeden IKBY sınırlarına çekilmişti.