Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl 14 Ekim’de yapılan yerel seçimlerde oy sayımında hata yapıldığı gerekçesi ile Yeşiller Partisi ile iki parti daha itirazda bulunmuştu. Bilzen’de seçmenler 16 Haziran’da tekrar sandık başına gidecek. Yüksek Mahkemenin kararını değerlendiren CD&V partisinden Jojan Sauwens, “Oy sayımında hata yapıldığından dolayı şikâyetçi olduk. Çünkü belediye meclisinde önemli bir sandalye için beş oy farkı vardı ve çok sayıda usulsüzlük bildirildi” dedi.

Diğer yandan ABD’de kasım ayında yapılan ve hile karıştığı gerekçesiyle iptal edilip yenilenmesi kararı alınan Kuzey Karolina 9. bölge seçimlerinin ilk turu, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.