Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’ya bağlı İnguşetya’da yaşayan 123 yaşındaki Appaz İliyev ülkesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastanede uzun süredir tedavi gören İliyev’in öldüğü klinikten yapılan açıklamayla tüm dünyaya duyuruldu. 1 Mart 1896 yılında doğan İliyev’i daha önce İnguşetya Cumhurbaşkanı Yunusbek Evkurov sık sık ziyaret etmiş ve son ziyaretinde İliyev'ın dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı.