Rusya’ya bağlı İnguşetya’da yaşayan 123 yaşındaki Appaz İliyev ülkesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastanede uzun süredir tedavi gören İliyev’in öldüğü klinikten yapılan açıklamayla tüm dünyaya duyuruldu. 1 Mart 1896 yılında doğan İliyev’i daha önce İnguşetya Cumhurbaşkanı Yunusbek Evkurov sık sık ziyaret etmiş ve son ziyaretinde İliyev'ın dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı. 