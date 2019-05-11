Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinli bir aile, İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından saldırıya uğradı. İnsan Hakları Savunucuları Topluluğunda aktivist olan İmar Ebu Şemsiyye'nin ailesi, İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından darp edildi. İsrail askerleri ve yerleşimciler, El-Halil'deki Tel Rumeyde mahallesinde Ebu Şemsiyye'nin tüm aile fertlerini darp ederek, Avni ve Muhammed Ebu Şemsiyye'yi tutukladı. Tutuklular bir süre sonra serbest bırakıldığı aktarıldı. Tel Rumeyde mahallesinde yaşayan Filistinliler sık sık İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.