Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın Kirmanşah- Irak sınırında bulunan Ezgule şehrinde meydana gelen depremin yerin 38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, bölgeye yardım ekipleri sevk edildi.

Kirmanşah valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada, herhangi bir can kaybı ve maddi hasarın bildirilmediği ve ekiplerin deprem bölgesine sevk edildiği belirtildi.