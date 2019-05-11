İran’ın Kirmanşah- Irak sınırında bulunan Ezgule şehrinde meydana gelen depremin yerin 38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, bölgeye yardım ekipleri sevk edildi.
Kirmanşah valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada, herhangi bir can kaybı ve maddi hasarın bildirilmediği ve ekiplerin deprem bölgesine sevk edildiği belirtildi.
İran'ın batısında 5,1 büyüklüğünde deprem
11.05.2019 - 14:23 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran’ın Kirmanşah- Irak sınırında bulunan Ezgule şehrinde meydana gelen depremin yerin 38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, bölgeye yardım ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,deprem,
623730 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/623730.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER