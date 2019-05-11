Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Irak’ın Süleymaniye şehri yakınlarında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin, Süleymaniye şehrinin 71 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Depremde, ölü ya da yaralıların olduğu konusunda henüz bilgi alınamazken maddi hasarın olup olmadığı da öğrenilemedi.