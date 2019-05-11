ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Irak’ın Süleymaniye şehri yakınlarında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin, Süleymaniye şehrinin 71 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Depremde, ölü ya da yaralıların olduğu konusunda henüz bilgi alınamazken maddi hasarın olup olmadığı da öğrenilemedi.
Irak'ın Süleymaniye şehrinde 5,3 büyüklüğünde deprem
11.05.2019 - 15:09 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği.
Kaynak: İHA
Etiketler : ırak,süleymaniye,deprem,
623741 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/623741.aspx
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