Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nekbe Günü olarak bilinen ve İsrail’in Filistin toprakları üzerinde devlet kurduğu 14 Mayıs 1948 tarihinin 71’nci yıldönümü haftasında, İsrail’in Filistin işgaline karşı Filistinlilerin yanında olan binlerce kişi Londra’da yürüyüş düzenledi. Filistinlilerin ‘Büyük Felaket’ olarak gördükleri günün yıldönümü için düzenlenen yürüyüşe Filistin’in Cesur Kızı olarak bilinen Ahed Tamimi de katıldı. Göstericiler ellerinde, "Var ol, yerleş, geri dön", "Özgür Filistin" gibi yazılar bulunan dövizler ve pankartlar taşıyarak İsrail devleti karşıtı sloganlar attı.