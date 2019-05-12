Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basındaki haberleri göre, ülkenin doğusunda yer alan Bukavu kentine bağlı Bagira köyündeki kilisenin duvarı şiddetli yağmurdan zarar görerek yanındaki evin üzerine çöktü. Çöken duvarın altında kalan 3 çocuk ile baba ve halaları hayatını kaybetti. Annenin olay sırasında doğum merkezinde olduğu öğrenildi.

Afrika’nın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu KDC'de yılın belli dönemlerinde şiddetli tropikal yağmurlar etkili oluyor. Yağışlar topraktan inşa edilmiş birçok yapının zarar görmesine yol açıyor.