Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komünizmle yönetilen 11 milyon nüfuslu Küba, yıllardır yoksullukla boğuşuyor. Amerika’nın ambargosu altındaki ülkede yiyecek yemek bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu durumdan ABD Başkanı Donald Trump’ı sorumlu tutan Küba Ticaret Bakanı Betsy Diaz Velazquez, temel gıdaların temininde yaşanan sıkıntı ile mücadele başlattıklarını açıkladı. Velazquez, tavuk, yumurta, pirinç, fasulye, sabun ve diğer ürünlerin çeşitli biçimlerde karneye bağlanacağını duyurdu. Küba halkı ise, karar sonrası ikiye bölündü. Tütün fabrikası işçisi Lazara Garcia “Ülke zor bir andan geçiyor. Bu doğru bir müdahale. Yoksa stokçular ortaya çıkar” dedi. Manuel Ordonez de karne tedbirinin ülkenin temel problemlerine çözüm getirmeyeceğini savundu. Ordonez, çıkış yolunun üretimden geçtiğini belirtti. Öte yandan Küba’nın birçok kesiminde belli başlı ürünlere sınırlı karne uygulaması hâlihazırda başlamıştı. Dükkânlarda bir müşterinin satın alabileceği yemeklik yağ şişe hesabı olarak sınırlandırılmıştı. Ülkede son aylarda birçok ürün, günler ya da haftalarca piyasada bulunamıyor. Gıda satan dükkânları da hükûmet işletiyor.