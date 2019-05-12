Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YAHYA ERKILIÇOĞLU

Her fırsatta Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkan Batı kendi kusurlarını göz ardı ediyor. 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım arasında kıyasıya yarış yaşanmıştı. Binde 1’den daha az farkla neticelenen seçimde, sandık başında ayak oyunlarının döndüğü, şaibelerin yaşandığı ortaya çıkmıştı. Usulsüzlerin belgelenmesi ve itirazların ardından da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlerin yenilenmesi kararı aldı. Bu açıklama sonrası ABD hiç vakit kaybetmedi. Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna Rus hacker’ların desteğiyle oturduğu iddiaları hâlâ yargıdayken Amerika “YSK seçimlerin sonuçlarını onayladıktan sonra yeniden seçim kararı verdi. Biz de, Türkiye’nin diğer dostları gibi, bu sıra dışı kararı not ettik” ifadeleriyle Türkiye’deki seçimlere dil uzatmaya kalktı.

OYLARI İMHA ETTİ

Ancak İstanbul seçimlerini eleştirdikleri olayın çok benzeri ABD’de Kuzey Karolina 9. bölgede kendi başlarına geldi. Altı ay önceki seçimde Cumhuriyetçi Mark Harris zaferini ilan etti, Demokrat rakibi Dan McCready ise yenilgiyi kabul etti. Adaylar arasında binde 4 fark vardı ancak 5 üyeli Seçim Kurulu, oy pusula sayılarında tuhaflık belirledi. Yapılan araştırmada, Harris’in seçim kampanyasında görev alan L. McRae Dowless Jr.’ın, seçime katılamayan seçmenin mail yolu ile gönderdiği oyları iki ilçede imha ettiği ortaya çıktı. 1.341 oyun 502’sini kullanmayan veya imha eden Dowless tutuklandı.

SONUÇ DEĞİŞMEYECEKTİ

İstanbul’daki seçimde 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 üyenin yasa dışı görevlendirildiği, bu sandıklarda kullanılan oyların da Büyükşehir Belediye Başkanını değiştirebileceği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tespit edilmişti. Ancak Amerika bizi eleştirdikleri olayın çok daha vahimini yaşıyor. Seçimi kazandığı ilan edilen Mark Harris 139 bin 246 oy (yüzde 49,3), kaybeden Dan McCready ise 138 bin 341 oy (yüzde 48,9) aldı. İki aday arasında fark 905 ve kayıp 502 oy sonucu değiştirmeyecek olmasına seçimin tekrar edilmesi yönünde karar çıktı. İki gün sonra tekrarlanacak seçime 6 ay önce kazanan aday Harris, sağlık gerekçelerini bahane ederek çekildi. Fakat bu tavır, kamuoyu tarafından ‘hilesi ortaya çıktığı için utancından seçime girmiyor’ diye yorumlandı.

BELÇİKA’DA İKİ SKANDAL

Belçika’nın Limburg eyaletinde yer alan Bilzen şehrinde yapılan geçen yıl 14 Ekim’de yapılan yerel seçim de tekrarlanacak. Usulsüzlük iddiaları ile yapılan itiraz sonrası Bilzen’de oy sayımında yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Yüksek Mahkeme seçim sonucunu iptal etti ve 16 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar verdi.

56 OY YÜZÜNDEN İPTAL

Bir başka skandal ise yine Belçika’da yaşandı. Lüksemburg Eyaleti Valisi Olivier Schmitz de 14 Ekim’de yapılan Neufchateau şehrindeki belediye seçimlerinin sonuçlarını geçersiz kıldı. Gerekçe ise, Neufchateau’da Belediye Başkanı Dimitri Fourny’nin 14 Ekim yerel seçimlerinde seçim sahtekârlığı yaptığından şüpheleniliyor. Fourny’ın, yaşlılar yurdunda kalan sakinler adına oy kullandığı veya yanlış yönlendirdiği tahmin ediliyor. 56 oyun geçersiz sayılması gerektiğine inanan Vali Schmitz, seçimlerin tekrarlanacağını açıkladı. Neufchateau halkının 16 Haziran’da tekrar oy kullanması bekleniyor.

BABASI ALEYHİNE ŞAHİTLİK YAPTI

Kuzey Karolina 9. bölgede seçimin yenilenip yenilenmeyeceği mahkemelik oldu. Cumhuriyetçi politikacı Mark Harris’ın oğlu John Harris de 20 Şubat’taki duruşmada ifade verdi. Oğul Harris jürinin bir sorusu üzerine, oyları imha eden L.McRae Dowless Jr. için “Babama bu kişinin güvenilir olmadığını söylemiştim” sözlerinin ardından Mark Harris gözyaşlarına boğuldu.