Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı General Hüseyin Hanzedari, ABD’nin Basra Körfezi'ndeki varlığı ve körfeze gönderdiği savaş gemilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. General Hanzedari, ABD savaş gemilerinin körfezdeki varlığına önem vermediklerini belirtti. Hanzedari, “40 yıldır bölgemizde bu şeytanca adımları görmekteyiz” dedi.

İran ordusunun her türlü tehdide karşılık vermeye hazır olduğunu söyleyen Hanzedari, ABD’nin Basra Körfezi'ndeki varlığının sembolik ve faydasız olduğunu vurgulayarak, “İran milleti her zaman tehditlere karşı hazırlıklı olduğumuzu bilsin. Sınırlarımızı savunmaya hazırız. ABD’nin körfezdeki süresi sona ermiştir ve bölgeyi terk etmelidir” diye konuştu.