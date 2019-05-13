Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama Netanyahu'nun partisi Likud'dan geldi. Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kurması için kendisine tanınan sürenin dolacağı 14 Mayıs'tan önce Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den koalisyon görüşmeleri için ek süre isteyeceği belirtildi.

Açıklamada geçen hafta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde artan gerginlik ve geçen ayki Pesah bayramı tatili nedeniyle Netanyahu'nun koalisyon görüşmelerini tamamlayamadığı ifade edildi. İstenecek bu ek sürenin ardından Başbakan Netanyahu'nun en geç 28 Mayıs'ta yeni koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.

İsrail'de genel seçimler 9 Nisan'da yapılmıştı. Netanyahu'nun partisi az bir farkla yarışı önde tamamlayarak 120 sandalyeli meclise 35 milletvekili göndermiş ancak tek başına iktidara gelebilmek için gerekli sayı olan 61'e ulaşamamıştı.