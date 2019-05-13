ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) tek  başına yürüttüğü savunma projelerini sürdürmesi halinde misilleme yapılacağı  tehdidinde bulundu. 

İspanya'nın El Pais gazetesinin verdiği habere göre, ABD Savunma Bakan  Yardımcısı Ellen Lord, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek  Temsilcisi Federica Mogherini'ye gönderdiği mektupta, AB'nin savunma  politikalarında attığı tek taraflı adımları eleştirdi.

Lord, Mogherini'ye gönderdiği 1 Mayıs tarihli mektupta, AB'nin tek  başına yürüttüğü savunma projelerinin, son 30 yıldır devam eden AB'nin  transatlantik savunma endüstrisine entegrasyonunu ve NATO aracılığıyla askeri iş  birliğini tehlikeye soktuğunu savundu.

Mektupta, Donald Trump yönetiminin AB'nin savunma ve silahlanma  projelerini, başta ABD olmak üzere üçüncü ülkeleri hesaba katmaksızın yürütmesi  halinde ticari ve siyasi ilişkilerde misilleme yapma tehdidinde bulunması dikkati  çekti.

AB Konseyinin üye ülkeler arasında savunma iş birliğini daimi hale  getirmeyi öngören "Yapılandırılmış Daimi İşbirliği" (PESCO) kurulması kararına ve  AB'nin 18 Nisan'da kabul ettiği 13 milyar avroluk bir "Savunma Fonu"  oluşturulması kararına atıfta bulunan Lord, ABD'nin bu girişimlerden "derin  endişe duyduğunu" aktardı.

Lord, AB'nin askeri kapasitesini artırma girişimlerini sert dille  eleştirilerek, "kıt savunma kaynaklarının dağıtılması ve birlikte çalışmayan  askeri sistemlerin, NATO ile AB arasında gereksiz rekabetin oluşmasına neden  olacağını" vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, AB'nin tek taraflı savunma  projelerini sürdürmesi halinde bunun, "Avrupa savunma girişimleri üzerine 15 yıl  önce yaşanan tartışmaları güçlü bir şekilde tekrardan gündeme getireceği"  uyarısında bulundu.

İspanyol gazetesi, Lord'un mektubuyla ABD'nin AB'ye "savunmaya daha  fazla harcama yapılmasına evet ama bağımsız stratejiler geliştirmeye hayır"  mesajı verdiği yorumunu yaptı.

İspanyol düşünce kuruluşu Elcano Enstitüsünün Brüksel Ofisi Direktörü  Luis Simon da söz konusu mektupla ilgili El Pais'e yaptığı değerlendirmede "Açık  bir çıkar çatışması ile karşı karşıyayız." dedi.