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Suudi Arabistan'da petrol pompa istasyonlarına saldırı
14.05.2019 - 14:02 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkedeki 2 petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Suudi Arabistan,petrol,pompa istasyonlarına saldırı,
624367 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/624367.aspx
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