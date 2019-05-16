Ankete katılanların yüzde 69’u kızın ölmesi yönünde oy kullandı. Bunun üzerine genç kız, bir alışveriş merkezinin üçüncü katından atlayarak hayatına son verdi. Polis yetkilileri, kızın, babasının başka bir kadınla evlenmesi üzerine depresyona girmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.
Instagram’da ölüm anketi
16.05.2019 - 03:11 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 03:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malezya’nın Sarawak eyaletinin başkenti Kuching’de oturan 16 yaşındaki Davia Emelia, Instagram hesabından “Gerçekten önemli, bana D (Die / Ölüm) /L (Live / Hayat) seçmemde yardımcı olun” ifadeleriyle bir anket yayımladı.
Etiketler : instagram anket,intihar,
624758 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/624758.aspx
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