Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankete katılanların yüzde 69’u kızın ölmesi yönünde oy kullandı. Bunun üzerine genç kız, bir alışveriş merkezinin üçüncü katından atlayarak hayatına son verdi. Polis yetkilileri, kızın, babasının başka bir kadınla evlenmesi üzerine depresyona girmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.