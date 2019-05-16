Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eylül ayında Çin'de gözaltına alınan eski Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin eşi Grace Meng, Fransa’ya iltica talebinde bulunmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Meng’in avukatı, Grace Meng’in geçen aylarda yaptığı iltica talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Eylül ayında çeşitli temaslarda bulunmak üzerine Interpol’un merkezinin bulunduğu Fransa’dan ayrılarak Çin’e giden Meng Hongwei’nin ülkesinde gözaltına alındığı açıklanmıştı. Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu, Meng hakkında yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Interpol ise Meng’in istifa ettiğini açıklamıştı.

Interpol Genel Kurulu’nun Dubai’de gerçekleştirilen toplantısında yapılan seçimde Güney Kore’den Kim Jong-yang Interpol Başkanı seçildi. Jong-yang, başkanlık görevini 2020’ye kadar sürdürecek.