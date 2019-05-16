Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Şanghay şehrinin Changing bölgesinde tadilat yapılan bir ticari binanın sabah saatlerinde çökmesi sonucu 20 kişi enkazın atında kaldı. Yerel medyada çıkan haberlere göre çöken binanın bin metrekarelik alanda olduğu bildirildi. Şanghay İtfaiye Departmanı, arama kurtarma işlemlerinin devam ettiğini ve 11 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

