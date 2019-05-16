Çin'in Şanghay şehrinin Changing bölgesinde tadilat yapılan bir ticari binanın sabah saatlerinde çökmesi sonucu 20 kişi enkazın atında kaldı. Yerel medyada çıkan haberlere göre çöken binanın bin metrekarelik alanda olduğu bildirildi. Şanghay İtfaiye Departmanı, arama kurtarma işlemlerinin devam ettiğini ve 11 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Çin'de bina çöktü, 20 kişi enkaz altında kaldı
16.05.2019 - 10:19 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in Şanghay şehrinde bir binanın çökmesi sonucu 20 kişi enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sonucu 11 kişinin kurtarıldığı açıklandı.
Çin'in Şanghay şehrinin Changing bölgesinde tadilat yapılan bir ticari binanın sabah saatlerinde çökmesi sonucu 20 kişi enkazın atında kaldı. Yerel medyada çıkan haberlere göre çöken binanın bin metrekarelik alanda olduğu bildirildi. Şanghay İtfaiye Departmanı, arama kurtarma işlemlerinin devam ettiğini ve 11 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin,bina,enkaz,
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