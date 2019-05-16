New York’un 5 ana bölgesinden biri olan Manhattan’da bir helikopter Hudson Nehri’ne düştü. Pilotun kazadan hafif yaralarla kurtarıldığı açıklandı. İtfaiye ekipleri, Bell 206 tipi helikopterin yerel saatle 14: 30’da nehre düştüğünü aktardı. İtfaiye ekipleri ve polisin müdahale ettiği kazada helikopter nehirden kısa süre içerisinde çıkarıldı.
Helikopterin ise havacılık şirketi Blade firmasıyla anlaşmalı olduğu belirtilirken olayın nedeni araştırılıyor.
ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü
16.05.2019 - 11:58 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin New York kentinde bir helikopter Hudson Nehri’ne düştü. Kazada pilotun yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.
New York’un 5 ana bölgesinden biri olan Manhattan’da bir helikopter Hudson Nehri’ne düştü. Pilotun kazadan hafif yaralarla kurtarıldığı açıklandı. İtfaiye ekipleri, Bell 206 tipi helikopterin yerel saatle 14: 30’da nehre düştüğünü aktardı. İtfaiye ekipleri ve polisin müdahale ettiği kazada helikopter nehirden kısa süre içerisinde çıkarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : abd,helikopter,hudson nehri,
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