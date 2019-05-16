Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York’un 5 ana bölgesinden biri olan Manhattan’da bir helikopter Hudson Nehri’ne düştü. Pilotun kazadan hafif yaralarla kurtarıldığı açıklandı. İtfaiye ekipleri, Bell 206 tipi helikopterin yerel saatle 14: 30’da nehre düştüğünü aktardı. İtfaiye ekipleri ve polisin müdahale ettiği kazada helikopter nehirden kısa süre içerisinde çıkarıldı.

Helikopterin ise havacılık şirketi Blade firmasıyla anlaşmalı olduğu belirtilirken olayın nedeni araştırılıyor.