ABD Başkanı Donald Trump, ulusal bir acil durum emri yayımlayarak, ABD yapımı dışında telekomünikasyon ekipmanı kullanımını yasakladı. Uzmanlar, çıkartılan ulusal acil durum emrinin Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi saf dışı bırakmak için yapıldığını belirtiyor.
Çıkarılan ulusal acil durum emrinin 1 yıldır üzerinde çalışıldığı ve amacının ABD’nin teknolojik altyapısının ve siber ağ güvenliğinin sağlanması olduğu kaydedildi.
Trump, ABD yapımı dışında telekomünikasyon ekipmanı kullanımını yasakladı
16.05.2019 - 12:37 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, ulusal bir acil durum emri yayımlayarak, ABD yapımı dışında telekomünikasyon ekipmanı kullanımını yasakladı
ABD Başkanı Donald Trump, ulusal bir acil durum emri yayımlayarak, ABD yapımı dışında telekomünikasyon ekipmanı kullanımını yasakladı. Uzmanlar, çıkartılan ulusal acil durum emrinin Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi saf dışı bırakmak için yapıldığını belirtiyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : trump,yasak,telekominikasyon,
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