El Salvador Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı resmi Twitter sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, El Salvador’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
El Salvador'da 6.2 büyüklüğünde deprem
16.05.2019 - 19:54 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
El Salvador’da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: DHA
Etiketler : el salvador,deprem,
625007 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/625007.aspx
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