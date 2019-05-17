Ayrıntılar geliyor...
Trump'tan Türkiye kararı: Yüzde 50'den yüzde 25'e indirildi
17.05.2019 - 03:46 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 03:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Trump, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini açıkladı.
Etiketler : trump,trump türkiye,
625041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/625041.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:31
- Sabah03:51
- Güneş05:37
- İşrak06:29
- Öğle13:12
- İkindi17:09
- Akşam20:25
- Yatsı22:15
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay