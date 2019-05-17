Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de bir F-16 savaş uçağı, Kaliforniya’nın güneyindeki March Hava Rezerv Üssü yakınındaki bir ticari binaya çarptı. Kazanın ardından yangın çıktı. March Air Reserve Üssü İtfaiye Şefi Timothy Holliday, savaş uçağının pilotunun kazadan önce atlamayı başardığını söyleyerek çıkan yangının çok büyük olmadığını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise binanın çatısında oldukça büyük bir deliğin olması dikkat çekti. Kazanın olduğu bölgede herhangi bir yaralanma ya da ölümün olmadığı belirtiliyor.