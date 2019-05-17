Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Şanghay şehrinin Changing bölgesinde tadilat yapılan bir fabrikanın ek binasının dün yerel saatle 11.00 sularında çökmesi sonucu başlatılan kurtarma çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 25 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Enkaz altından kurtarılan yaralıların tedavisinin sürdüğü aktarılırken gece boyunca soruşturmanın sürdüğü olayda görgü tanıklarının ifadelerinin alındığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.