Çin'in Şanghay şehrinin Changing bölgesinde tadilat yapılan bir fabrikanın ek binasının dün yerel saatle 11.00 sularında çökmesi sonucu başlatılan kurtarma çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 25 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Enkaz altından kurtarılan yaralıların tedavisinin sürdüğü aktarılırken gece boyunca soruşturmanın sürdüğü olayda görgü tanıklarının ifadelerinin alındığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Çin’de çöken binada ölü sayısı 10’a yükseldi
17.05.2019 - 11:32 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in Şanghay şehrinin Changing bölgesinde tadilat yapılan bir fabrikanın ek binasının sabah saatlerinde çökmesi sonucu ölü sayısının 10’a yükseldiği açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin,çöken bina,
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