Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bergen Üniversitesi Karşılaştırmalı Politika Profesörü Alnavo Leiv Marsteintredet, Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro ile muhalefet arasında Oslo’daki görüşmelerde arabuluculuk görevini üstlendi. Norveç’in Venezuela hükümeti ve muhalefetiyle uzun süredir görüşme halinde olduğu kaydedilirken, BM Genel Sekreteri Antnio Guterres'in Sözcüsü Stéphane Dujarric Oslo’da nelerin olup bittiğinin farkında olduklarını ve bu süreci kuvvetle desteklediklerini açıkladı. Dujarric, iki tarafın müzakere masasına gelmesi için çeşitli ülkelerin girişimlerini desteklediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Mara Fernanda Espinosa da Norveç'teki temasları önemsediklerini ve bunun önemli bir adım olduğunu belirtti.



Kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido ise, kendi temsilcileriyle Venezuelalı yetkililer arasında Oslo’daki temasların bir müzakere olmadığını, müzakere masasına oturma teşebbüsü olduğunu söyledi. "Bunlar hiçbir şekilde müzakere değil. Bunlar Norveç’in aylardır süren arabulucu olarak faaliyete geçme teşebbüsleridir” diyen Guaido, Norveç’in Venezuelalı tarafları Oslo’da ikinci defa masaya oturmaya davet ettiğini söyledi. Guaido, "Norveç’deki bu görüşme ile diğerlerinin arasında bir fark yok. Bu Lima ve Kanada ve diğer ülkelerin yer aldığı Uluslararası Temas Grubu’nun teşebbüslerine benzer bir teşebbüstür” dedi.



Venezuela’nın BM’nin Cenevre’deki ofisindeki temsilcisi Jorge Valero da hükümet ve muhalefetin temsilcilerinin Oslo’ya gittiğini belirtti. Muhalefet lideri Juan Guaido'nun başkanlık seçimlerinin hileli ve geçersiz olduğunu iddia ederek anayasadan aldığı hakla kendisini Ocak ayında geçici devlet başkanı ilan etmesinden beri Venezuela’da gerginlik sürüyor. Guaido’yu destekleyen Washington ve müttefikleri, başkanlığı bırakması çağrısında bulundukları Maduro’ya baskı yapmak için Venezuela’nın milyarlarca dolarlık petrol gelirine el koydu. Maduro, Guaido’yu ülkenin petrol ve yeraltı zenginliklerini ele geçirmek üzere bir kukla hükümet kurmak için darbe yönetmeye çalışmakla suçluyor. Guadio’yu ABD ile birlikte 50 kadar ülke Venezuela’nın geçici başkanı olarak tanırken, Rusya, Çin, Küba, Bolivya ve Türkiye Madura’yı Venezuela’nın meşru başkanı olarak destekliyor. Norveç, Guaido’yu Venezuela’nın geçici başkanı olarak tanımayan Avrupa ülkeleri arasında bulunuyor.