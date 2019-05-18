Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede savaş gemileriyle birlikte petrol ve doğalgaz aramaya devam eden Türkiye kararlı bir duruş ortaya koyunca, Yunanistan’dan yeni çözüm tavsiyeleri gelmeye başladı.

Yunanistan’ın en eski muhafazakâr gazetelerinden Estia’nın haberine göre Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Kıbrıs’tan asker çekmesi karşılığında Türkiye’ye, Doğu Akdeniz’deki doğalgazdan pay önereceği öne sürüldü.

Plana göre, Türkiye’nin “Kıbrıs’ta federal çözümün önünü açmak için üstüne düşen vazifeleri yerine getirerek”, adadan asker çekmesi ve gelecekte Kıbrıs’a NATO askerlerinin konuşlanmasını kabul etmesi karşılığında, Ankara, Doğu Akdeniz’deki enerji denklemine dahil edilecek.

Estia’nın haberine göre, Çipras’ın hazırladığı yeni plan yakın zamanda Ankara’nın dikkatine sunulacak.

Yunan gazetenin bu haberi, Başbakan Çipras ya da hükûmet yetkilileri tarafından şu ana kadar yalanlanmadı.