Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi Eyfel Kulesi'ne tırmanırken görüldükten sonra kule boşaltıldı. Yetkililer insanlardan bir sonraki bildirime kadar ziyaretlerini ertelemelerini istedi.
Bazı Twitter kullanıcıları polisin olay yerine ulaştığını ve kuleye tırmanan kişiyle pazarlık yaptığını bildirdi.
Eyfel Kulesi tahliye edildi
20.05.2019 - 17:04 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Eyfel Kulesi, üzerine tırmanan bir kişi nedeniyle boşaltıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi Eyfel Kulesi'ne tırmanırken görüldükten sonra kule boşaltıldı. Yetkililer insanlardan bir sonraki bildirime kadar ziyaretlerini ertelemelerini istedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : eyfel kulesi,paris,
625907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/625907.aspx
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