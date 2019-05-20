Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi Eyfel Kulesi'ne tırmanırken görüldükten sonra kule boşaltıldı. Yetkililer insanlardan bir sonraki bildirime kadar ziyaretlerini ertelemelerini istedi.

Bazı Twitter kullanıcıları polisin olay yerine ulaştığını ve kuleye tırmanan kişiyle pazarlık yaptığını bildirdi.