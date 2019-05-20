Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da yeniden gündeme gelen kadınlara yönelik kezzap saldırıları bu kez İran Meclisinde tartışıldı. İran’da kadınlara yönelik kezzap saldırılarında caydırıcılığı arıtmak için yeni yasa hazırlığının olduğu belirtildi. Bu yasa ile birlikte kezzaplı saldırıları yapan saldırganların alt ceza sınırı 5 olmak üzere 25 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları öngörülüyor.

İran’da mevcut durumda yürürlükte olan yasaya göre, kezzaplı saldırıları yapan kişiler en az 2 en çok da 5 yıl hapis ile cezalandırılıyor.