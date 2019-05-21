Sonuçları "Journal Proceedings of the National Academy of Sciences"te  yayımlanan araştırma, denizlerde su seviyesinin, 2100 yılına kadar 62 santimetre  ila 2 metre 38 santimetre yükselebileceğini öngörüyor.

Bilim adamlarının Grönland, Batı ve Doğu Antarktika'daki gelişmelere  bakarak hazırladıkları çalışma, emisyonların bugünkü seyriyle devam etmesi  durumunda deniz seviyesinin 2100'lerde 62 santimetre ile 2 metre 38 santimetre  arasında yükselebileceğini gösterdi.

Böyle bir durumda, dünyada sıcaklığın 5 santigrat derece artmış  olacağı ve küresel ısınma açısından en kötü senaryolardan birinin gerçekleşeceği  belirtildi.

BBC'nin haberinde de çalışma ekibinde yer alan, Bristol  Üniversitesinde görevli Profesör Jonathan Bamber'ın konuyla ilgili açıklamalarına  yer verildi.

Bamber, çalışmalarında 2100 yılı için öngörülen senaryoda, buz  tabakasının deniz suyu seviyesinin yükselmesine katkısının 7 santimetre ila 1  metre 78 santimetre olmasının beklendiğini belirterek, "Fakat buna, buz  tabakalarının dışında kalan buzulları ve buz dağlarını, yanı sıra denizlerin ısıl  genişlemesini katarsak, 2 metrenin üzerine çıkarsınız." dedi.

Yeni araştırmaya göre, deniz suyu seviyesinde 2 metreyi bulan yükselme  halinde milyonlarca kişi yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalacak.

Deniz seviyesinin yükselmesi meselesi, Hükümetlerarası İklim  Değişikliği Paneli'nin (IPCC) 2013 yılında yayımlanan 5. değerlendirme raporuyla  gündeme gelen en tartışmalı konulardan birisiydi.

Bu raporda, gezegenin ısısı artarken emisyon seviyelerinin  düşürülmemesi nedeniyle deniz suyu seviyelerinin, 2100'lerde 53 ila 98 santimetre  arasında yükselebileceği öngörülmüştü.

Felaket senaryosu

Buzul bilimcileri, halihazırda devasa buz tabakalarının deniz suyu  seviyesine etkisini öngören modellerin, buzulların nasıl eridiğine dair tüm  belirsizlikleri kapsamadığı endişesini taşıyor.

Araştırmacılara göre, böyle bir durumun dünyada çok büyük yansımaları  olur. Dünya, 1,79 milyon kilometrekare, bir başka deyişle Libya büyüklüğünde bir  toprak parçasını kaybeder.

Bu senaryoda, toprak kaybının büyük ölçüde zengin gıda kaynaklarına  sahip Nil deltasında yaşanması, Bangladeş'i kuşatan bölgede yaşam şartlarının  zorlaşması, Londra, New York ve Şanghay gibi şehirlerin tehdit altında kalması  bekleniyor.

Prof. Bamber, bunun Suriyeli mülteciler krizi örnek verilerek daha iyi  açıklanabileceğini, bu krizde bir milyon Suriyeli mültecinin Avrupa'ya gittiğini  hatırlatarak, "Bu rakam, deniz suyu seviyesinin 2 metre yükselmesi durumunda  yerlerinden olacak kişi sayısından neredeyse 200 kat daha az." dedi.