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ABD açıkladı: Esad rejimi kimyasal saldırılar gerçekleştirdi
22.05.2019 - 01:09 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 01:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esad rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.
Etiketler : abd,esad,suriye,kimyasal saldırı,
626257 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/626257.aspx
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