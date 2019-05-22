Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Boks Birliğinin (AIBA) faaliyetlerini askıya aldı, boksun Tokyo 2020'de yer almasına karar verdi.
IOC boksun Tokyo 2020'de yer almasına karar verdi
22.05.2019 - 19:42 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 19:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Boks Birliğinin faaliyetlerini askıya aldı, boksun Tokyo 2020'de yer almasına karar verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Uluslararası Olimpiyat Komitesi,
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