Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Sivil Savunma Ekipleri, son 24 saat içinde düzenlenen hava saldırılarında İdlib'te 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer kayıpların en çok Maaret El Numan ve Serakib kasabalarında yaşandığını kaydetti. Maaret El Numan’a yapılan hava saldırılarında biri çocuk, üçü kadın olmak üzere 9 sivil hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.