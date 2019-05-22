Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonunda yapılan “Suriye’de Çözüm Arayışı: Trump Yönetimi’nin Stratejisi” başlıklı oturumda konuştu.

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge görüşmeleri konusunda Türkiye ile henüz anlaşma sağlanamadığını belirten Jeffrey, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Jeffrey, "Başkan (Trump), SDG'nin çoğu unsuru ve PKK arasında siyasi bağın farkında. Güvenli bölge oluşturulması için Türklerle ve yerel ortaklarımızla çalışıyoruz. Sadece yerel kolluk gücünün görev yapacağı, bizim ve Türklerin de yakından gözleyeceği bir plan. Türklerle ve SDG ile görüşüyoruz ama henüz bir anlaşmaya varabilmiş değiliz.” dedi.

"Türkiye İdlib'deki pozisyonunu güçlendirdi"



İdlib'deki duruma da değinen Jeffrey, Türkiye'nin rejim güçleri tarafından ara ara saldırıya uğramasına ve Rusya’nın Türkiye üzerinde rejim karşıtı gruplar konusunda baskıyı arttırmasına rağmen, İdlib’de asker bulundurmak suretiyle bölgedeki pozisyonlarını güçlendirdiğini ve Rus ve Esed rejimine karşı durduğunu ifade etti.

"Türkiye ile irtibattayız"



Türkiye, İran ve Rusya arasında gerçekleştirilen Astana sürecine ilişkin bir soruya da cevap veren Jeffrey, Türkiye'nin Suriye konusunda ABD ile genel anlamda hemfikir olduğunu bildirdi.

Jeffrey, Ankara ve Washington'un yakın irtibat halinde olduğunu kaydederek, "Türkiye genel olarak Suriye hükümetinin davranışını değiştirmeye çalışıyor. Burada da hemfikiriz. Genel olarak koordineli hareket ediyoruz. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok sayıda telefon görüşmesi yaptı. Bakan Pompeo’ya Türkiye ziyaretinde Erdoğan ile görüştüğünde ben de eşlik etmiştim. Hem Dışişleri hem de benim seviyemde Türk mevkidaşlarımızla neredeyse her ay irtibat halindeyiz.” ifadelerini kullandı.