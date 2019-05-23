Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da birçok gazeteci, İç Güvenlik Genel Yönetimi (DGSİ) tarafından devletin gizli bilgilerini paylaşmaktan sorguya çekildi. Fransa’nın Suudi Arabistan’a Yemen’de kullandığı silahları sattığını ortaya çıkaran gizli belgeleri paylaşan Disclose gazetesinin iki gazetecisinden sonra aynı konuyla ilgili Quotidien haber programı gazetecilerinin ve aylarca Fransa gündemini çalkalayan Benalla skandalı ile ilgili Le Monde gazetecisi Ariane Chemin’in de sorguya çekildiği öğrenildi. Gazetecilerin istihbarat ve soruşturma birimlerince sorguya çekilmesi hakkında açıklama yapan Sözcü Ndiaye, “Basın özgürlüğüne çok bağlıyım ama gazeteciler de diğer herkes gibi yargılanabilir” dedi.

Sorgu ve soruşturmaların diğer gazetecileri korkutmak ve tenkit etmek için yapılmadığını dile getiren Ndiaye, “Her yargılanabilir bireye yapılabileceği gibi normal” ifadelerini kullandı.

“Yemen ile ilgili gizli olduğu belirtilmiş belgeler vardı, bu gizli belgelerin ortaya çıkması normal değil” diyen Sözcü Ndiaye, bu gizli belgelerin yabancı güçlerce kullanılabileceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2017 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘Güvenlik Görevlisi’ olarak görevlendirdiği 26 yaşındaki Alexandre Benalla’nın 1 Mayıs gösterilerinde çevik kuvvet kılığına girip, protestocuları dövdüğü görüntüleri ortaya çıkmıştı.