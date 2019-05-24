Peskov, gazetecilerin May’in iki ülke arasındaki oynadığı role ilişkin  bir sorusunu cevapladı.

May’in başbakanlığı dönemini "Rusya ve İngiltere ilişkilerinin son  derece zor geçen bir dönem" olarak nitelendiren Peskov, "(May'in) Rusya ve  İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğuna dair bir  girişimini hatırlamıyorum." dedi.

Peskov, May’in istifa kararına ilişkin konuşmaya hazır olmadığını  belirterek, Brexit sürecini yakından takip ettiklerini, Avrupa Birliği’nin  Rusya’nın önemli bir ticari ortağı olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise May’in istifa  kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirme yaptı.

May’in istifa konuşmasına yönelik videoyu "Oscarlık" olarak tanımlayan  Zaharova, İngilizce’de "May" kelimesinin "Mayıs" anlamına gelmesine atfen,  "Mantıklı. Mayısı bitiren hazirandır. (June ends May)" ifadelerini kullandı.